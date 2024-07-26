المندوب الجزائري بمجلس الأمن: الكارثة في غزة تتحدى جوهر الإنسانية

العالم - خاص بالعالم

قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع لا تزال حبرا على ورق؛ هذا تصريحٌ لمندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال فاسيلي نيبنزيا المندوب الروسي في مجلس الأمن:"أكثر من خمسين ألف قنبلة ألقيت على قطاع غزة ودمرت المساكن والبنية الأساسية المدنية؛ هناك تهديد باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا، ولا يوجد أي مكان آمن في غزة.

الكارثة في غزة تتحدى جوهر الإنسانية؛ هذا أيضا تصريح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع؛ الذي اعتبر انه لا يجب ان يمر يوم آخر يستخدم فيه التجويع سلاحًا ضد المدنيين بالقطاع.

وقال عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة :"نواجه تحديات إيصال وتوزيع الغذاء في غزة نتيجة سياسة إسرائيل، إن أحلام الأطفال في غزة دمرت بسبب قوة الاحتلال الإسرائيلية الهمجية. ندعو إلى فتح المعابر بما فيها معبر رفح بما يكفل دخول المساعدات".

أما المندوب الصيني تشانغ جون تساءل عن عدد الضحايا وحجم الدمار الذي سيحدث قبل أن تتوقف المأساة في قطاع غزة.

وقال تشانغ جون المندوب الصيني في مجلس الأمن:"تم تجاوز الخطوط الحمراء للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مرارا في غزة؛ ندعو"إسرائيل" لوقف عملياتها العسكرية في غزة ونطالب واشنطن بالضغط لتحقيق ذلك؛ الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين".

واعتبر المنسق للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي؛ ان الإجراءات الحالية المعمول بها لنقل المساعدات مرهقة وخطيرة.

وقال مهند هادي المنسق للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية :"يجب توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني؛ الهجمات ضد الأونروا غير مقبولة وتعرض جهودنا للخطر".

وطالب المندوبون بإيقاف فوري لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي والاسراع في معالجة الجانب الإنساني الذي يتفاقم مع استمرار العدوان.

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