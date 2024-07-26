هل اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو سيجدد العلاقات القديمة أم يوترها؟

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن الاهم هو اللقاء المرتقب الذي سيجري في الساعات المقبلة بين دونالد ترامب وبين بنيامين نتنياهو في مزرعة دونالد ترامب في فلوريدا والتي وصفتها صحيفة يسرائيل هيوم وصفت هذا اللقاء بأنه إما أن يجدد العلاقات القديمة ما بين ترامب وبين نتنياهو، وإما أن يؤدي إلى توتر العلاقة حيث أشار أحد المقربين من ترامب واصفا العلاقة ما بينه وبين نتنياهو بانها"علاقة حب وكراهية"، ولكن في صحيفة يسرائيل هيوم قالوا بأن تصريحات ترامب بضرورة انهاء الحرب في قطاع غزة اثارت اشمئزاز نتنياهو، الأمر الذي يطغى على هذا اللقاء.

وفيما يتعلق باعتقالات السلطة الفلسطينية للمقاومين في الضفة الغربية أوضح مراسلنا ان موضوع الإعتقالات من قبل السلطة الفلسطينية للمقاومين الفلسطينيين هو موضوع مستمر ليس بجديد، وهنالك اتهامات متبادلة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية لهذا الامر.

ولفت مراسلنا إلى أن حركة حماس اتهمت السلطة الفلسطينية بأنها تطارد المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية، واما السلطة الفلسطينية فتدّعي ان ذلك هو لمنع أن يكون هنالك سلاح في الضفة الغربية مشيرا الى ان هذه القضية ليست بقضية جديدة وهي مستمرة منذ عام 2007 حتى الان، ولم تتوقف، لانه في نهايه المطاف هنالك صراع سياسي قائم بين حركة حماس وبين السلطة الفلسطينية وبين السلطة الفلسطينية وحركة حماس وهذا واقع ليس بجديد وهو مستمر.

وكانت قد أكدت حركة حماس، في بيان ان "استمرار أجهزة السلطة في إطلاق النار على المقاومين ومصادرة سلاحهم يتعارض مع الموقف الوطني الموحد"، معتبرة ان "على قيادة السلطة لجم الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المقاومة والمطاردين في الضفة الغربية"ورأت الحركة أن"سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومين واعتقالهم وصل إلى أخطر مراحله"، مشيدة بالوعي الجماهيري والاستجابة السريعة في طولكرم لمنع اعتقال المجاهد أبو شجاع وفك الحصار عنه.

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