تداعيات تصنيف تل أبيب 'الأونروا' منظمة إرهابية على اللاجئين الفلسطينيين.. خطاب نتنياهو في الكونغرس

العالم - بانوراما

وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى، حيث تضمن ثلاثة قرارات تقضي باعتبار الأونروا منظمة إرهابية وبمنع عملها في كيان الاحتلال، وسحب الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي الوكالة.

من جهتها وصفت حركة حماس هذا القرار بالباطل وغير القانوني، ويسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة. فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن القرار ينذر بحرب تجويع على اللاجئين.

هذا ودعت منظمة التحرير الفلسطينية بدعم المنظمة سياسيا وماليا ردا على القرار الإسرائيلي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إثارة خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الاميركي انتقادات واسعة حول العالم.

فقد وصفته حركة حماس بحفلة الأكاذيب وبالاستخفاف بعقول العالم، معتبرة أنه دليل على رفض نتنياهو لأي اتفاق لوقف النار.

فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن الخطاب أثبت أن وجود نتنياهو مستمد من استمرار الحروب.

هذا ولقي الخطاب انتقادات أميركية واسعة، حيث وصف السيناتور بيرني ساندرز نتنياهو بالكاذب ومجرم الحرب، فيما اعتبرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أن الخطاب هو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية أمام الكونغرس.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.