خطاب نتنياهو أمام الكونغرس من منظور المعارضة والإعلام العبري

العالم - العين الاسرائيلية

وفيما يتعلق بخطاب نتنياهو وكيفية تفسير التوصيفات التي ذكرها الإعلام العبري بخطابه أمام الكونغرس، أكد د.علي بيضون الباحث في العلاقات الدولية، أن الإعلام العبري يعرف نتنياهو تماماً على المستوى السياسي وعلى مستوى المواقف السياسية الداخلية وعلى مستوى الملفات وعلى مستوى المشاكل التي زج بها الكيان الصهيوني برمته، ليس فقط المؤسسة العسكرية أو المؤسسة السياسية، انما وضع كل الكيان على منعطف خطير، وبالتالي فإن الجميع سوف يخسر في هذه السياسة التي انتهجها.

ولفت بيضون الى أنه من خلال ما قال نتنياهو بخطابه، نجد أنه يريد أن يبرر مجموعة من التبريرات، ويريد ان يخرج بطريقة منتصرة بانه إنتصر في هذه الحرب، وأن يغير الوقائع وأن يغير النتائج الواقعية والعسكرية، وان يحاول أن يظهر بمظهر"القوي" الذي يستطيع ان يحمي القيادة الاسرائيلية وأن يأخذها إلى الانتصار الكبير من خلال الخطاب الإعلامي، ومن خلال مجموعة من المعطيات التي ليس لها إتصال بالواقع، فلا يوجد مسار عسكري ولا يوجد اخراج لحركة حماس، ولا يوجد رؤية لليوم التالي، ولا يوجد حل للجبهة اللبنانية ولا يوجد حل للازمة السياسية الداخلية، فهناك مشاكل متعددة أراد أن يعطي خطابه خطابا مغايرا بأن يرفق مجموعة من المواضيع والأكاذيب لكي يقوم بحماية نفسه سياسيا وعسكريا واوروبيا.

كما سلّط البرنامج الضوء على ما قاله نتنياهو في الكونغرس الامريكي هو كلام فارغ لا يقنع احدا وكان يجب ان يبقى في البيت ولا يذهب الى واشنطن بحسب رئيس المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد الذي رأى أن نتنياهو أضاع فرصة الإعلان عن صفقة لإعادة الأسرى.

كما ألقى البرنامج الضوء على الهدهد" 3 "الذي عاد بحصيلة كشف شاملة للقواعد العسكرية الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني المحتل، وبينها اكبر قاعدة "رامات دافيد"الجوية الإسرائيلية والذي أثار قلقا اسرائيلياً عبّر عنه الإعلام العبري الذي أشار الى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي بات مكشوفا لعيون حزب الله.

ضيف البرنامج:

- د.علي بيضون الباحث في العلاقات الدولية.

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