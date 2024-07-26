كاميرا العالم ترصد آخر التطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى الغارة التي شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية صباح الجمعة على بلدة مركبا، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وسقوط شهيدين على طريق القدس.

ولفت مراسلنا إلى أن القصف المدفعي الاسرائيلي كان يطاول طول الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلة وخاصه بلدات إقليم العرقوب بالقذائف الفوسفورية اضافة الى بلدة كفر كلا وبلدة عيتا الشعب.

وبيّن مراسلنا الى ان المقاومة كانت قد فعّلت هذا النهار منظومة الدفاع الجوي متصدية للطيران الحربي الاسرائيلي، وكان هنالك العديد من الرمايات المباشرة باتجاه بعض المواقع خاصة التجهيزات الفنية المستحدثة التي استخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي على بعض مواقعه في راميا وفي موقع الراهب حيث ان الطيران الحربي الاسرائيلي حلّق بكثافة خلال هذا النهار بالطيران المسيّر كذلك لم يغب عن طول الحافة الامامية، ونسمع في الوقت الحالي رشقات كبيرة من بعض الرشاشات الثقيلة التي يطلقها الاحتلال باتجاه بلدة كفر كلا التي نالها اليوم نصيب كبير من الاعتداءات الاسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أن دفاعاته الجوية حاولت اعتراض"أهداف جوية مشبوهة أطلقت من لبنان"، وأكد أن المحاولات باءت بالفشل، مضيفا أن شظايا الصواريخ الاعتراضية أدت إلى اندلاع حرائق في مناطق شمالي البلاد.

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