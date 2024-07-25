هكذا وصفت المعارضة الاسرائيلية خطاب نتنياهو بالكونغرس الأمريكي

العالم - خاص بالعالم

وكان القوم اثناء الخطاب تحولوا الى نواب في دولة من دول العالم الثالث ، هناك حيث يصفقون للزعيم حتى لو تحدث بما يخالف الطبيعية والعقل.

في تل ابيب فقط اليمينيون من قالوا ان نتنياهو ابدع واستحق الثناء، اما من تبقى من الإسرائيليين فلم يروا في خطاب الرجل سوى بربوغندا وكذب وتجاوز للمصلحة العامة وانزلاق نحو المصالح الذاتية وبيع للاوهام في زمن الحقيقة.



وقال علي الأعور الخبير بالشأن الإسرائيلي:"رغم كل البروباغندا التي التي احدثها نتنياهو والتصفيق الحار والوقوف له في الكونغرس الامريكي إلا ان الشارع الاسرائيلي كان يشعر بالمرارة من خطاب نتنياهو، وسفره من الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث ان المعارضة قالت أن هذا الخطاب هجين، كما تحدث يائير لبيد وقال بأن هذا الخطاب يعني الإفلاس السياسي والهزيمة، أما الشارع الاسرائيلي فكان يهتف في مظاهرات ضخمة في كل تل ابيب".



اما في الأراضي الفلسطينية فكان خطاب نتنياهو عبارة عن عملية قلب للحقائق ومحاولة لتبرير الموت المحدق في كل مكان وتغيير المواقع وتحويل الضحية الى جلاد والجلاد المدجج بالموت والسلاح الى ضحية.

غالبية الفصال الفلسطينية وصفت خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بانه حفلة من الأكاذيب والاستخفاف بعقول العالم ، وبان الرجل اثبت بانه كيانه الهش يستمد وجوده من الحروب.



وقال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح:"نحن نتعامل مع هذه الحكومة المجرمة وكل خطاباتها على انها خطابات إرهابية وعدوانية وإجرامية ولم نلقي بالا لخطاب نتنياهو، بقدر ما نحمّل الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية الكبيرة عن السماح لنتنياهو لأن يعبّر عن خطاب مبني على الحرب والابادة الجماعية والكذب والتضليل".



في الواقع لا احد في تل ابيب يصدق نتنياهو حتى أولئك الذين يشكلون له كتلة صلبة لكن المصالح مع الرجل هي التي تحكم العلاقة بينه وبين اليمين

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