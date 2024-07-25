شاهد مايفعله الإحتلال عند إقتحامه للمدن ومخيمات الضفة الغربية!

العالم - خاص بالعالم

ليست بركة مياه، هذا فائض مياه شبكات الصرف الصحي التي دمرها جيشُ الدمار في مخيم طولكرم.

لا ماء ولا كهرباء في مخيمات شمال الضفة الغربية بعد كل اقتحام لجيش الاحتلال.

وقالت المواطنة عريقة شتيوي:" قام الاحتلال بتدمير المنازل والشوارع وتدمير البنية التحتية وقاموا بقطع المياه والكهرباء ".

تتحدث الصورةُ عن ذاتها، حياةٌ صعبة وربما تكون مستحيلة، ولكنهم يصرون على البقاء.

عشرون مليون دولار قيمة الخسائر في ممتلكات المواطنين في مخيم طولكرم لوحده، وأكثرُ من 150 مليون دولار قيمة الخسائر المالية في مخيمات شمال الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر.

وقال فيصل سلامة رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم طولكرم:"إن حجم الخسائر كبير جدا ناجم عن اجتياحات الاحتلال المتكررة والمتواصلة تستهدف البنية التحتية من تخريب وتدمير".

حارات المخيم رُبما تفسر أهدافَ الاحتلال وكل من والاهم. تهجير من هُجروا عام ثمانيةٍ وأربعين، يقول انه لا يريد سلاحاً في هذه المخيمات، أما المسلحين، ينكرون حياةً أنكرت عليهم حقهم في حمل السلاح.

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