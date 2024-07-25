إصابة 3 جنود إسرائيليين بإطلاق نار قرب قلقيلية

العالم - الاحتلال

واستنفر جيش الاحتلال قواته ودفع بتعزيزات عسكرية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد إصابة 3 جنود بعملية إطلاق النار.



وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم التبليغ عن 3 إصابات في صفوف الجنود، وذلك جراء عملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة على طريق 55 قرب قلقيلية في شمال الضفة.



وبحسب الإذاعة، فإن طواقم الإسعاف قدمت العلاجات الميدانية الأولية إلى الجنود الثلاثة، ووصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة، مؤكدة أن التحقيق الأولي يشير إلى أن السيارة المستخدمة في عملية إطلاق النار انسحبت نحو قلقيلية.

