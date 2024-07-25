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إصابة 3 جنود إسرائيليين بإطلاق نار قرب قلقيلية

إصابة 3 جنود إسرائيليين بإطلاق نار قرب قلقيلية
الخميس ٢٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أصيب ثلاثة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار نفذت قرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - الاحتلال

واستنفر جيش الاحتلال قواته ودفع بتعزيزات عسكرية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد إصابة 3 جنود بعملية إطلاق النار.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم التبليغ عن 3 إصابات في صفوف الجنود، وذلك جراء عملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة على طريق 55 قرب قلقيلية في شمال الضفة.

وبحسب الإذاعة، فإن طواقم الإسعاف قدمت العلاجات الميدانية الأولية إلى الجنود الثلاثة، ووصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة، مؤكدة أن التحقيق الأولي يشير إلى أن السيارة المستخدمة في عملية إطلاق النار انسحبت نحو قلقيلية.

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