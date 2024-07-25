العالم - فلسطين

وقال الدويري، إن الاحتلال "الإسرائيلي" قتل نحو 40 ألف فلسطيني وأصاب 90 ألفًا في غزة.

وعلّق قائلًا: هل أصدق نتنياهو وأكذب الفيديوهات؟"

وأشار الدويري إلى أن تلك التصريحات تأتي في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال عمليات التهجير الممنهجة وقصف مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها مما يطلق عليها "مناطق آمنة".

وبشأن العملية المستمرة شرق خان يونس، أكد الخبير الاستراتيجي، أنه لا هدف منها سوى تدمير ما لم يتم تدميره سابقًا مثلما حدث في عمليات الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة ومخيم جباليا شمالًا.

ونبّه إلى أن الاحتلال يتخذ من البحث عن قادة مقاومة وأسرى محتجزين وأنفاق للمقاومة، ذريعة لاستكمال عملية التدمير في قطاع غزة وقتل أي مقومات للحياة فيه.

