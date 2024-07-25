إيران تأمل توقيع اتفاق السلام المستدام في اليمن بأسرع ما يمكن

العالم – إيران

وفي معرض إشارته إلى السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تسوية الأزمات الإقليمية عن طريق الحوار، رحب كنعاني بالبيان الصادر عن هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن فيما يخص الاتفاق في اليمن لاستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء وتسوية المشاكل المالية والمصرفية في أرجاء اليمن.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي اتفاق يسهم في خفض الضغوطات الاقتصادية ورفع الحصار الجوي والبحري والبري عن اليمن، بأنه يخدم مصالح الشعب اليمني ويساهم في إرساء الاستقرار في اليمن.