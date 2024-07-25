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كتلة نيابية عراقية تحمّل الكتل السياسية مسؤولية عدم خروج القوات الأمريكية من العراق

كتلة نيابية عراقية تحمّل الكتل السياسية مسؤولية عدم خروج القوات الأمريكية من العراق
الخميس ٢٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

حمّل عضو كتلة الحقوق في مجلس النواب العراقي حسين مؤنس، اليوم الخميس، الكتل السياسية وائتلاف ادارة الدولة مسؤولية استمرار المماطلة الامريكية بشأن انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها من العراق.

العالم - العراق

وقال مؤنس في تصريح لوكالة المعلومة العراقية، ان "أمريكا تقود دور عبثي لحماية الكيان الصهيوني، داعيا القوى العراقية ان تأخذ موقفا جديا بالزام الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق في المدة التي حددتها الحكومة".

وعدّ، ان "التصريحات التي يطلقها المسؤولين الامريكان عسكريين وسياسيين التي تحمل اشارات بعودة داعش الى العراق تكتيك ومماطلة لإطالة مدة الحوار بهذا الشأن".

واضاف ان "المباحثات الأخيرة بين الوفد العراقي ونظيره الأمريكي لم تنتج عن اصدار بيان مشترك يكشف عن وجود نية حقيقية للانسحاب من العراق بالمدة التي حددها المفاوض العراقي".

وكان الوفد العسكري العراقي خاض جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الامريكي في وزارة الدفاع ( البنتاغون) في واشنطن يومي 22 و23 تموز الحالي".انتهى25

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