السفير الإماراتي يلتقي مساعد السلطة القضائية الإيرانية

العالم – إيران

وأكد غريب آبادي في اللقاء أيضا على التعاون بين البلدين في المجالات القضائية لا سيما نقل المدانين واسترداد المجرمين، وتقرر اتخاذ الإجراءات العاجلة لاسترداد اثنين من المحتالين الذين رُفعت ألوف الدعاوى ضدهم.

وأشار مساعد السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية إلى سياسة حسن الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطوير العلاقات بين إيران والإمارات خلال السنوات الأخيرة قائلا إن وجود ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي في الشؤون الجزائية والمدنية واسترداد المجرمين، يوفر أرضية جيدة للتعاون القضائي، مقترحا البدء كذلك في محادثات لصياغة وتوقيع اتفاق لنقل المدانين.