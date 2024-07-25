ترامب: إسرائيل بحاجة لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى بسرعة

العالم-الامريكيتان

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بعد لقاء الأخير مع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم، عقب كلمته التي ألقاها أمام أعضاء الكونغرس في واشنطن.

وكان ترامب قد زعم تعليقًا على لقائه المرتقب مع نتانياهو: "أجندتي للسلام من خلال القوة ستثبت للعالم أن الحروب الرهيبة والمميتة يجب أن تنتهي"، وذلك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز".

وأمس، أعاد نتانياهو مزاعمه مجددا بشأن عدم ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين وعدم منع إيصال المساعدات عن قطاع غزة، كما هاجم المحكمة الجنائية، في حين قاطع عدد من المسؤولين في الكونغرس ومجلس النواب كلمته باعتباره مجرم حرب .