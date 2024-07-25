فيديو خاص: خطاب نتانياهو كان تاريخيا، لكن..!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف الترعاني ان نتانياهو ومن خلال هذا الانفلات في العقد الاميركي يجر الولايات المتحدة الى مواجهة مباشرة.

واضاف ان ايران في ضربتها الاخيرة ( الوعد الصادق )للكيان الاسرائيلي لم تواجه اسرائيل وانما واجهت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وعددا من الدول العربية، مثل الاردن والسعودية.

ووصف خالد الترعاني الخبير في الشأن الاميركي خطاب نتانياهو بأنه رديئ في عقر دار الديمقراطية الاميركية، وهذه الاشكالية سيكون لها ما بعدها، حيث اصبح الكونغرس يمارس السياسة الخارجية بدل الرئيس الذي تعتبر هذه من مهامه.

واكد الترعاني ان خطاب نتانياهو الاخير هو دليل على هزيمة نتانياهو ومحاولة اعادة تأهيل نفسيه اميركيا واسرائيليا، وايضا هو دليل واضح على ضعف الولايات المتحدة.

للمزيد شاهد الفيديو المرفق ...