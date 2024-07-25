من الذين اتهمهم نتانياهو في الكونغرس بالعمالة لإيران؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف حرب: نتانياهو المأزوم المهزوم لم يجد الا الحضن الاميركي لكي يستوعبه ويعيد اليه البريق، فهو لا يستطيع الان ان يذهب الى اي دولة اخرى، وان يلتقي اي رئيس اخر في العالم وهو يعلم ان موقفه وموقع كيانه في الرأي العام الغربي هو في ادنى مستوياته.

وتابع: السردية الصهيونية التي عاشت عليها منذ مطلع القرن الماضي تهاوت وسلاح معاداة السامية لم يعد مجديا، نتاياهو شتم المحكمة الدولية وشتم الطلاب الاميركيين والراي العام الغربي الذي اصبح برأيه عميلا لإيران.

واعتبر يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي انه الان حتى الكونغرس الاميركي لم يكن موحدا في استقبال نتانياهو، واميركا نفسها ليست موحدة ومنقسمة، وهناك عدد كبير من الغياب وهو غياب ملحوظ وذو دلالة.

لقد حرب صرح النواب الغائبون عن خطاب نتانياهو اما الكونغرس الاميركي بانهم لا يطيقون هذا الكذاب والمنافق الذي جاء ليبرر الجريمة التي اصبحت تلتصق باميركا كما بالكيان الاسرائيلي.

وشدد على ان هذه الزيارة فاشلة بكل ماتعنيه الكلمة ولم تحقق اي شيء ايجابي لنتانياهو، ولربما تخدم فقط نرجسيته المتفاقمة وشعوره بالعظمة والقوة وهذا شيء ربما سيرتد سلبا على سير الاحداث في المنطقة ولكنه لن يفيد الكيان الاسرائيلي لانه مغاير للواقع ومناقض له ولن يفيد الولايات المتحدة.

واكد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي ان هذه الزيارة هي عنوان رئيسي للتردي الذي وصلت اليه الديمقراطية الاميركية والسبب الرئيس وراء ذلك هو الصهيونية العالمية التي تكشف كل هذه الامبريالية في مجال حقوق الانسان وازدواجية المعايير ودعم الارهاب وفي حماية رمز من رموز حرب الابادة الذي ينتظر قرارا من محكمة العدل الدولية لملاحقته كمجرم حرب.

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