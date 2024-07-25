تصفيق حار لنتنياهو أم للإبادة الجماعية في الكونغرس؟

العالم-الاحتلال

جاء هذا الاستقبال الكبير والتصفيق الحار خلال خطاب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، وقال نتنياهو: "في المستقبل القريب، ستحتاج إسرائيل إلى سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة".

ودعا نتنياهو إلى أن تكون غزة "منزوعة السلاح وخالية من التطرف بعد الحرب، على أن تكون المنطقة تحت إدارة الفلسطينيين".

وأشارت إحدى التعليقات إلى أن "تصفيق المشرعين الأمريكيين لنتنياهو بصورة أقرب إلى الهستيريا، التي لا تراها حين يلقي أحد الرؤساء الأمريكيين كلمته في الكونغرس تكشف عن أن الحزبين الحاكمين يمكن أن يختلفا في كل شيء، ما عدا في تقديس إسرائيل والتبعية الإرادية للوبي الصهيوني".

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاستقبال الكبير، والتصفيق الذي حظي به نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، ونشروا مقاطع فيديو تظهر الدمار الكبير في غزة وتقارن الوضع بين ما يحصل على أرض الواقع وخطاب نتنياهو.

وأشارت إحدى التعليقات إلى أن "تصفيق المشرعين الأمريكيين لنتنياهو بصورة أقرب إلى الهستيريا، التي لا تراها حين يلقي أحد الرؤساء الأمريكيين كلمته في الكونغرس تكشف عن أن الحزبين الحاكمين يمكن أن يختلفا في كل شيء، ما عدا في تقديس إسرائيل والتبعية الإرادية للوبي الصهيوني".

في حين وصف آخرون عبر فيديو على منصة "إكس"، التصفيق الحار لنتنياهو، "بالتصفيق الحار للإبادة الجماعية".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين يحرقون مجسما لرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من مقر الكونغرس الأمريكي تعبيرا عن رفضهم لزيارة الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وأثارت كلمة نتنياهو أمام الكونغرس ردود فعل واسعة، حتى في داخل فلسطين المحتلة، إذ وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، كلمة رئيس وزراء الاحتلال بـ "الشائنة".

وأكد لابيد أنه من "العار" أن يتحدث نتنياهو لساعة كاملة، دون أن يقول "ستكون هناك صفقة لإعادة الرهائن" الموجودين في قطاع غزة.