باقري: تفتيش مركز هامبورغ الإسلامي انتهاك لقواعد الحرية الفكرية والدينية

وكتب علي باقري كني، القائم بأعمال وزير الخارجية الايرانية، على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني: الإجراء الذي اتخذته السلطات القضائية والأمنية الألمانية في تفتيش الأماكن المرتبطة بمركز هامبورغ الإسلامي، كأحد أقدم المراكز الإسلامية التي يعود تاريخها إلى 70 عاماً، الإرث الثمين للمرجع المستنير لشيعة العالم آية الله بروجردي، خطوة غير مبررة تنتهك قواعد ومعايير حرية الدين والفكر.

وأضاف: إن هذا العمل هدية للمتطرفين والعنيفين والتيارات الداعمة للإرهاب، وإن الكيان الإرهابي الإسرائيلي، الذي يستخدم كل حدث لصرف الرأي العام عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين، رحب أيضا بهذا الإجراء الذي قامت به الشرطة الألمانية!

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الايرانية: إن الحكومة الألمانية مسؤولة عن آثار وعواقب هذا العمل العنيف غير المبرر، مؤكدا دعم الجمهورية الإسلامية، والأمة الإسلامية والإيرانيين في الخارج، لتعزيز الفكر والحضارة الإسلامية الإيرانية وكذلك حقوق المسلمين والإيرانيين في أي جزء من العالم، بما في ذلك ألمانيا.