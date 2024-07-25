بزشكيان: سيتم تقديم التشكيلة الوزارية بأسرع وقت بعد حفل التنصيب

العالم – إيران

وشرح بزشكيان في مقابلة أجراها مع موقع KHAMENEI.IR توجهات حكومته بشان التعامل مع القطاعات المختلفة للبلاد وكذلك معايير انتخاب أعضاء مجلس الوزراء والسياسات والتوجهات العامة للحكومة للسنوات الأربع المقبلة لحفظ استقرار البلاد وتحاشي التوترات والتصعيد في الأجواء العامة لمعالجة قضايا الناس والأولويات الثقافية والاقتصادية للحكومة الرابعة عشرة.

وتطرق الرئيس المنتخب إلى المعايير والمواصفات العامة لانتخاب الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء قائلا إنه بعد إقامة مراسم التصديق على رئاسته وحفل التنصيب، سيبذل قصارى جهده لتقديم تشكيلته الوزراية إلى مجلس الشورى الإسلامي لنيل الثقة.

يذكر أن مراسم التصديق على مرسوم رئيس الجمهورية وبدء المهام الرسمية للرئيس المنتخب تقام يوم 28 الجاري بحضور قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (رض) ويشارك فيها جمع من مسؤولي الدولة.