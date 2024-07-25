إيران وماليزيا توقعان اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين

وخلال احتفال حضره مسؤولون ماليزيون والوفد الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم الانتهاء من "اتفاقية نقل السجناء بين البلدين إيران وماليزيا".



هذا وتم يوم أمس الاربعاء، خلال مراسم حضرها مسؤولون ماليزيون والوفد الدبلوماسي لجمهورية إيران الإسلامية، وضع اللمسات النهائية على "اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين إيران وماليزيا".



وحضر هذا المراسم مختلف المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية وممثلون عن وزارة الخارجية الماليزية والوفد الدبلوماسي لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في هذا البلد.



و وقع هذه المعاهدة في بوتراجايا كل من ولي الله محمدي، سفير الجمهورية الإسلامية لدى ماليزيا، نيابة عن حكومة الايرانية، والحاج روجي بن حاج أوبي، الأمين العام لوزارة الداخلية الماليزية، نيابة عن الحكومة الماليزية.



وبموجب هذه الاتفاقية التي تم التفاوض عليها في العام الفائت في مدينة ملقا الماليزية بين السلطات المختصة في البلدين، يمكن تبادل السجناء الإيرانيين والماليزيين ونقلهم إلى بلادهم لقضاء بقية عقوباتهم هناك.