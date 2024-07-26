فيديو خاص: مجرم الحرب في واشنطن.. قراءة من نوع آخر

العالم- انقلاب الصورة

استدعت أميركا مجرم الحرم بنيامين نتنياهو، استدعاء بمثابة التكريم والمباركة لارتكابه كل هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني، واستضافت واشنطن نتنياهو في الكونغرس، أعلى سلطة تشريعية ورقابية والذي يجمع بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

كافأ الكونغرس نتنياهو على جرائمه ونتنياهو ذهب في زيارة لواشنطن ليعزز مكانته وصورته بعد كل الملاحقات و الادانات حتى من الجنائية الدولية.

مجرم الحرب الذي ذهب إلى واشنطن، بنيامين نتنياهو الذي يحمل رتبة مجرم حرب بامتياز ومرتكب مجازر بامتياز ذهب ليقول لشركائه في القتل وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني أنه صاحب النصر المطلق، نصر مطلق يحمله نتنياهو كصورة وهم ترافقه أين ما ذهب، وأين ما حل وهو يقول لشركائه المزيد من الدعم ولذلك كانت المجازر ترتكب أثناء لقاءاته في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين.