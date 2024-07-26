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جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي من "غفعاتي" جنوبي قطاع غزة

جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي من
الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أقرّ جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، بمقتل جندي في الاحتياط في صفوفه، خلال معركة ضد المقاومة الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة.

العالم - الاحتلال

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أوضح جيش الاحتلال أنّ الجندي القتيل هو موطي رافِه، وهو برتبة عريف في الاحتياط، عمل مشغّلاً لآلية هندسية ثقيلة في كتيبة هندسة في لواء "غفعاتي".

وأضاف أنّ الجندي قُتل من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جرافة من نوع "D9"، في إحدى معارك جنوبي قطاع غزة.

وبهذا، يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 688 جندياً وضابطاً، منذ بداية ملحمة "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 328 قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في القطاع.

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال، وخصوصاً في خان يونس ورفح جنوباً، منذ أكثر من 290 يوماً، مفاقمةً خسائر الجيش الإسرائيلي في العديد والعتاد.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.

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