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ايران تتاهل الى الدور الثاني من بطولة شباب آسيا بالكرة الطائرة

ايران تتاهل الى الدور الثاني من بطولة شباب آسيا بالكرة الطائرة
الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

حقق المنتخب الوطني الإيراني بالكرة الطائرة للشباب انتصاره الثالث على التوالي في بطولة آسيا تحت 20 سنة بفوزه على قطر.

العالم - إيران

ففي اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة آسيا تحت 20 سنة للكرة الطائرة 2024، والتي انطلقت يوم الثلاثاء في سورابايا بإندونيسيا، فازت ايران على قطر 3-0 بنتائج "25-11" و"25-10" و"25-11".

وكانت ايران قد فازت على كل من الصين وتايوان بنتيجة 3-0 ايضا، وبذلك تصدرت المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط وتاهلت معها الصين التي حلت في المرتبة الثانية.

وتخوض ايران مباريات الدور الثاني ضمن المجموعة F الى جانب الصين واول وثاني المجموعة الرابعة اي كوريا الجنوبية وكازاخستان، فيما تضم المجموعة E اليابان والسعودية واندونيسيا والهند.

وستلتقي ايران في هذا الدور مع كازاخستان السبت ومع كوريا الجنوبية الاحد.

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