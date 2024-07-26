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عشية انطلاق الأولمبياد.. هجوم كبير على شبكة السكك الحديد الفرنسية

عشية انطلاق الأولمبياد.. هجوم كبير على شبكة السكك الحديد الفرنسية
الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السكك الحديد الفرنسية تعرضها لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكة قطاراتها السريعة وأدى لبلبلة كبيرة قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس.

العالم - اوروبا

وأوضحت شركة "إس إن سي إف" أن الهجوم الضخم جرى ليل الخميس الجمعة.

وأضافت في بيان "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات.

وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية ان الهجوم استهدف "شل" شبكة السكك الحديد الفرنسية وخاصة القطارات عالية السريعة في البلاد ما تسبب باضطرابات "على الأقل طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وانطلقت فعاليات "أولمبياد باريس 2024" يوم 24 يوليو الجاري، قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وستستمر حتى 11 من أغسطس.

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