طهران ترد على اكاذيب كيان الاحتلال خلال الألعاب الأولمبية

العالم - إيران

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة ردا على اثارة الاجواء من قبل كيان الاحتلال الصهيوني ضد طهران: ان الأعمال الإرهابية ليس لها مكان في منطق فصائل المقاومة. لا يمكن تغيير مكان المدعي والمتهم بالكذب والخداع.

وافادت وكالة رويترز ان الكيان "الإسرائيلي" حذر فرنسا من احتمال وقوع أعمال تخريبية مزعومة خلال الألعاب الأولمبية من قبل ايران أو فصائل المقاومة.

واستمرارًا لادعاءاته المناهضة لإيران، حذر وزير الخارجية الصهيوني يوم الخميس في رسالة إلى نظيره الفرنسي من أن "هناك خطة محتملة تدعمها إيران لاستهداف الرياضيين والسياح الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس" حسب زعمه.

وتنطلق النسخة الـ 33 من الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 رسميًا يوم غد الجمعة بحفل الافتتاح و329 فعالية في 32 رياضة.

وفي هذه الألعاب التي ستستمر حتى 11 آب/أغسطس المقبل، تشارك البعثة الرياضية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ 39 رياضيا في اطار 40 حصة.