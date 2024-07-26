بعد العودة من واشنطن، ماذا يحمل نتنياهو في جعبته؟!!

العالم - خاص بالعالم

وبعدما كان يأمل نتنياهو ان تكون زيارته بداية توطئة لعلاقات جديدة قائمة على دعم أمريكي مالي واقتصادي وعسكري مفتوح غير مقيد مع من سيكون سيدا للبيت الأبيض تشارف زيارته على الانتهاء دون رؤية واضحة بشأن ما يشيعه متحدثو البيت الابيض والاعلام العبري عن قرب التوصل الى صفقة بشان غزة.

اللقاء الذي كان مرتقبا بين بايدن ونتنياهو لم يحمل مفاجآت وتضمنت مخرجاته المواقف الاميركية المعلنة مسبقا. بايدن وفيما جدد التزام واشنطن الصارم بأمن الاحتلال شدد خلال اللقاء على سد الفجوات المتبقية في المفاوضات وإتمام الاتفاق في أقرب وقت ممكن وإزالة العقبات أمام تدفق المساعدات إلى جانب حماية أرواح المدنيين.

نائبة الرئيس والمرشحة للرئاسة كامالا هاريس بدورها اكدت في اجتماعها مع نتنياهو التزامها الراسخ بدعم كيان الاحتلال ومقولة حقه في الدفاع عن نفسه وادعت في الوقت نفسه انها قلقلة على عدد الضحايا الابرياء في غزة وحريصة على الوضع الإنساني في القطاع ومعاناة سكانه.



تصريحات وصفتها حركة حماس بالكذبة الاميركية المتجددة. عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق قال ان الولايات المتحدة لو أرادت وقف الحرب لأوقفتها وحجبت دعمها العسكري والأمني والسياسي والاستخباري عن جيش الاحتلال.



وفي هذا السياق كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن حصيلة الأسلحة التي سلمتها واشنطن لتل ابيب منذ بداية العدوان على غزة بلغت نحو ثلاثة وعشرين ألف قنبلة، وقرابة ثلاثة آلاف صاروخ دقيق، فضلا عن الطائرات والذخيرة والدفاعات الجوية.



من جهتها اعلنت صحيفة بوليتيكو الاميركية عن ضغوط مارسها الوفد المرافق لنتياهو على إدارة بايدن والمشرّعين الأميركيين من أجل منحها الضوء الأخضر للحصول على الأسلحة التي تقول إنّها بحاجة إليها ونقلت عن مصدر مطلع قوله ان اعضاء الوفد مرروا قائمة بالاسلحة بين اعضاء الكونغرس بعد خطاب نتنياهو دون الكشف عن ماهيتها.