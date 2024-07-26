مراسل العالم في غزة: مجازر جديدة للاحتلال والمقاومة تتصدى

العالم – خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي قرب مدرسة عيلبون في القرارة شمال شرق خان يونس. كما أكد انتشال جثامين 6 شهداء من شارع صلاح الدين شرقي خان يونس.

أفاد مراسلنا باستشهاد امرأتين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف إسرائيلي على منزل في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

وبشأن الأوضاع في مدينة غزة، أكد مراسلنا إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي على شقة في عمارة الصحابة بمدينة غزة.

وفي مواجهة العدوان، أكد مىراسنا أن المقاومة استدرجت أفراد قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وفجروهما فور نزولهم داخلهما في مخيم يبنا برفح، الى جانب قنصها جندي إسرائيلي بمنطقة الزنة شرق مدينة خان يونس. فيما أكد أن المقاومة تخوض اشتباكات ضارية وتواصل تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في كافة أنحاء قطاع غزة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..