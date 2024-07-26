عراقيل "إسرائيل" الجديدة في مسار صفقة تبادل الأسرى؟!!

العالم - خاص بالعالم

خطوة تحاول تل ابيب إضافتها إلى خطة المراحل الثلاث التي طرحها بايدن، وهي فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع بعد وقف إطلاق النار، مصدر غربي ذكر أن الوفد الاسرائيلي يريد آلية فحص للمدنيين العائدين إلى شمال غزة، مبررين ذلك بالخشية من دعمهم لمقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك. مطلب إسرائيلي رفضته حماس بالكامل، إذ أنه ينسف توافقا يتعلق بعودة النازحين من الشمال إلى ديارهم بحرية.

نقطة خلاف اخرى أشار إليها مصدران مصريان وتتعلق بمطلب الاحتلال الإسرائيلي الاحتفاظ بسيطرته على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة هذه المرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف. نقاط الخلاف الجديدة التي طرحتها تل أبيب، تأتي تزامنا مع التأكيد الاميركي على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، اتفاق يراه البيت الأبيض بات أقرب مما كان سابقا رغم الفجوات والعوائق الموجودة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "الفجوات لا تزال قائمة بين "إسرائيل" وحماس في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار ولكن نحن الآن أقرب مما كنا عليه من قبل. يتعين على الجانبين تقديم تنازلات".

مسؤول أميركي كبير كشف عن جولة محادثات جديدة يبدؤها مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز الأسبوع المقبل مع كبار الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، مضيفا أن المحادثات لن تكون في المنطقة مرجحا أن تعقد في أوروبا.

