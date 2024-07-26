شاهد.. مراسل العالم: حزب الله يستهدف راميا وحدب يارون

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كما أكد مراسلنا أن المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت تحركاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي داخل موقع "حدب يارون" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان قد أكد مراسلنا رصد إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في محيط موقعي "راميا" و"حدب يارون".

وأشار الى أن المقاومة تواصل عملياتها مستهدفةً مواقع الاحتلال وتحركاته على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، منذ 8 أكتوبر 2023، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.