شاهد بالفيديو.. المقاومة الإسلامية تَتصدّى لطائرات العدوّ الحربيّة

العالم - لبنان

وجاء في بيان المقاومة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية ‏داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، ما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة”.‏

ودعما للشعب الفلسطيني واسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية المنظومة الفنية في موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها.

كما استهدفت المقاومة تحركا لجنود العدو داخل موقع حدب يارون بالاسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة.

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منظومة مضادة للمحلّقات في موقع العبّاد التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بواسطة محلّقة انقضاضيّة.

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