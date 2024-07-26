شاهد.. تحذيرات من فيضانات وأعاصير قوية تضرب الأرض

العالم - خاص بالعالم



خمسة وسبعون بالمئة تقريبًا من مساحة اليابسة في العالم شهدت ارتفاعا في تقلبات هطول الأمطار أو تقلبات أوسع بين الطقس الجاف والرطوبة خلال الاعوام الاخيرة ... هذا ما وصل إليه الباحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم البيانات التاريخية للأرصاد الجوية. كما ذكر الباحثون: أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يسبب تقلبات أوسع في هطول الأمطار.



العلماء توصلوا الى إن تغير المناخ الذي يُحدث تغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم، قد ينجم عنه أيضا اشتداد قوة الأعاصير والعواصف المدارية الأخرى.

مصاديق هذه الابحاث المناخية تحققت خلال هذه الفترة عندما ضرب أقوى إعصار هذا العام تايوان والفلبين ثم الصين هذا الأسبوع ،مما أدى إلى إغلاق مدارس وشركات وأسواق مالية مع زيادة سرعة الرياح إلى مئتين وسبعة وعشرين كيلومترا في الساعة. وتم إجلاء مئات الآلاف على الساحل الشرقي للصين قبل وصول الإعصار إلى اليابسة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في توقف الحياة في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث أغلقت المكاتب والمدارس والمواقع السياحية، وسط تحذيرات من تبعات الإعصار القوي.

وأعلنت السلطات المحلية في الفلبين وتايوان مقتل العشرات وتشريد المئات، مع اشتداد إعصار جايمي، حيث توفي ستة عشر شخصًا وأصيب مئتين آخرين، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي تفاقمت بفعل الإعصار بالإضافة إلى تشريد أكثر من ستمئة ألف شخص فى الفلبين.

