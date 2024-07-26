مناطق مختلفة في غزة مسرحا للعدوان الإسرائيلي، والمقاومة ترد

العالم - مراسلون

مناطق مختلفة من قطاع غزة كانت مسرحا للعدوان الإسرائيلي العنيف، الذي اشتمل على القصف المدفعي والغارات الجوية من الشمال وحتى أقصى الجنوب.

ففي رفح جنوبا، كثف الاحتلال الاسرائيلي قصفه المدفعي والجوي على شمال وشرق المدينة، وخاصة أحياء السلام والبرازيل ومنطقة دوار العودة، ما ادى الى سقوط ضحايا بينهم طفل شهيد في منطقة البركسات.

أما في شرق مدينة خانيونس فالعملية العسكرية الاسرائيلية مستمرة لليوم الخامس على التوالي، وانتشلت فرق الدفاع المدني جثث شهداء سقطوا جراء عمليات القصف المدفعي والقنص، حيث يتمركز جنود الاحتلال على الأبنية والمرتفعات ويطلقون النار على كل من يتحرك في المناطق الشرقية، وبالتزامن مع ذلك تواصل الطائرات الاسرائيلية قصفها للمدينة، ما أدى الى سقوط شهيدين على الاقل جراء استهداف منزلهما في منطقة عبسان الكبيرة.

وبينما يستمر القصف على خانيونس، تحتدم المعارك بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي أعلن مقتل جندي اخر اثر تفجير جرافة إسرائيلية، مشيرا الى أن الفلسطينيين يعملون بشكل كبير في الميدان، ويستهدفون الجنود في محاور التقدم والاشتباك.

الوضع في المنطقة الوسطى لم يكن أفضل حالا، حيث زاد القصف المدفعي واطلاق النار من قبل المدفعية الإسرائيلية على منطقة المغراقة والزهراء، كما تم استهداف المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط تحيلق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع وطائرات كواد كابتر في مناطق مختلفة.كما كثف جيش الاحتلال قصفه المدفعي على جنوب حي الصبرا ومنطقة تل الهوى وحي الزيتون في مدينة غزة.