أزمة المياه في غزة، سلاح الاحتلال الجديد ضد الحياة

العالم - مراسلون

أزمة المياه في غزة أزمة قديمة جديدة نتيجة الحصار وقيود الاحتلال منذ سنوات طويلة. جاءت هذه الحرب لتصنع معاناة كبيرة للناس، بصعوبة بالغة وبشق الأنفس يحصلون على المياه.

يصطفون لطولبير طويلة ولساعات عدة للحصول على القليل من الماء التي تجعل منهم أحياء في ظل مستنقع الموت الذي يعيشون فيه.

تعمد الاحتلال الإسرائيلي خلق أزمة مياه في غزة منذ بداية الحرب، حيث باتت سلاح أقوى من النار ضد سكان القطاع، ما يؤكد ذلك استهداف طائرات الاحتلال مركبات توزيع المياه والخزانات الموجودة فوق أسطح البنايات لمعاقبة سكان غزة.

دفعت أزمة المياه الفلسطينيين لخيارات قاسية، لكن ما في اليد حيلة منها شرب مياه ملوثة يتم استخراجها من آبار قديمة من البحر ومصارف مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى لإنتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الفلسطينيين.

كيفية الحصول على المياه صالحة للشرب جحيم يلاحق النازحين في ظل استمرار النقص الحاد لمصادر المياه بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي معظم محطات التحلية في القطاع.

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