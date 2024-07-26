قوات الاحتلال تعتدي على مصلين على بوابات الأقصى

العالم - فلسطين المحلتة

واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشبان الفلسطينيين على بوابات المسجد الأقصى المبارك خلال توجههم لأداء صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان عند باب الأسباط بالضرب بالهروات ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وجروح.

وذكرت المصادر أن شرطة الاحتلال شددت إجراءاتها على باب حطّة وباب الأسباط وعرقلت وصول الأهالي تزامناً مع توافدهم قبيل صلاة الجمعة.

وعلى الرغم من كل الإجراءات المشددة، نجح 35 ألف مصلٍّ في الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

ومنذ بدء العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولات تقييد عدد المصلين في الأقصى من خلال حرمان بعضهم من الصلاة فيه، وإخضاع العديد منهم للتفتيش المهين.

وتزامناً مع أذان الظهر، انتشرت قوات الاحتلال في صحن قبة الصخرة، كما ضيّقت على المصلين في باب الملك فيصل ومنعتهم من الدخول للصلاة بالمسجد الأقصى.