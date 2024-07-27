المتحدث باسم حركة حماس يكشف المستفيد من حادثة مجدل شمس

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم لفت طه إلى أن استهداف هذه المنطقة من الناحية الطائفية والجغرافية يضع علامات استفهام بأن المستفيد الوحيد من هذا الحادث هو الكيان الصهيوني الذي يسعى الى زرع بذور الفتنة بين جميع مقومات الامة العربية والاسلامية.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم السبت، بمقتل 10 صهاينة على الأقل وإصابة 30 آخرين جراء سقوط قذيفة على ملعب لكرة قدم في بلدة مجدل شمس بمرتفعات الجولان السوري المحتل .

وفيما زعم جيش الإحتلال الإسرائيلي إن القذيفة تم إطلاقها من لبنان، نفى حزب الله أي علاقة له بالهجوم، حيث تؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان أن لا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيًا قاطعًا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص، ولم يوضح جيش الإحتلال أسباب عدم اعتراض القذيفة التي سقطت مساء يوم سبت، وهو يوم إجازة، على ملعب وكان غالبية ضحاياها من الشبان.

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