تفاصيل إستشهاد 10سوريين بغارة إسرائيلية بالنبطية جنوبي لبنان

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى قيام الإحتلال الاسرائيلي بتوسعة إعتداءاته منذ فجر اليوم، حيث قصف وادي الكفور الذي يقع بالقرب من مدينة النبطية والتي استهدف من خلالها احدى الشركات التي تعمل وتنام فيها احدى العائلات السورية ماأدى لاستشهادها بالكامل، حيث استشهد عشرة افراد من التابعية السورية جميعهم الى اضافة الى جرح خمسة آخرين.

ونوّه مراسلنا إلى أن الاحتلال لم يتوقف عند هذا الحد بتوسعه اعتداءاته حيث هاجم عصر هذا اليوم منطقة القدموس شمال صور التي تبعد تقريبا 35 كيلو متر وهي أقرب نقطة حدودية ما أدى الى ارتقاء شهيد على طريق القدس، بالاضافة إلى مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة طير حرفا وراميا ولكن لم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات.

وأكد مراسلنا أن الطيران الحربي الاسرائيلي كثف من غاراته العنيفة استهدف فيها منطقه كفر حمام وأطراف بلدة راشيا الفخار أوقع خلالها عددا من الاصابات بجروح طفيفة بين المدنيين وإشعال حرائق كبيرة بالاضافه إلى غارات شنها على بلدات الضهيرة في القطاع الغربي، ومركبا في القطاع الشرقي، وعيتا الشعب في القطاع الاوسط.

ونوه مراسلنا إلى أنه كلما وسع الإحتلال الاسرائيلي من رقعة إعتداءاته كلما أضافت المقاومة هدفا جديدا من اهدافها التي ترد من خلالها على هذه الاعتداءات.

وردا على ‌‌‏‌‏‌سقوط شهداء وجرحى مدنيين باعتداءات اسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، أدخلت المقاومة الإسلامية من جديد على جدول نيرانها مستوطنة جديدة هي "اييليت هشاحر" القريبة من مدينة صفد في الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة وقصفت المقاومة المستوطنة لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، مشعلة النيران فيها، ودافعة الاحتلال الى أخلاء الصف الأول من منازلها بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحرائق.

واستهدفت المقاومة بمسيرتين انقضاضيتين تموضعا لجنود الاحتلال ‏في موقع المرج وأصابته بشكل مباشر، موقعة فيه عددا من القتلى ‏والجرحى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ..