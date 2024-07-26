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خطاب الاكاذيب امام الكونغرس يثير غضب النشطاء

الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

رصد برنامج نقطة تواصل قضايا، أحداث وتطورات أثارت جدلا ونقاشا في العالم الافتراضي بين النشطاء، فمنها ما حصد الهاشتاغ ومنها ما تحول إلى ترند تفاعلي بشكل كبير عبر المنشورات والتعليقات والتدوينات ومقاطع الفيديو التي يتناولها النشطاء في المنصات الرقمية، انستغرام، "X"، فيسبوك وتيك توك.

العالم- نقطة تواصل

على الهواء مباشرة بثت حفلة من التضليل والكذب والتحريض لمجرم مسؤول عن اكبر حرب ابادة جماعية في التاريخ الحديث، كفيلا بك ان تعرف سلفا النتيجة هو خطاب حرب بامتياز.

انتشاء مزعوم في خطاب قاتلا قتل بجيشه وبمشاركة امريكا وبريطانيا وبعض دول اوروبية لم يستحى من قول انه لازال عازما على تحقيق النصر ومتى واين في الشهر العاشر وفي اصغر بقعة عربية واكثرها انكشافا وفقرا وعوزا، خطاب قاتل الاطفال امام صهاينة الكونغرس استفز واغضب النشطاء في المنصات الرقمية واثار سخريتهم.

المزيد حول الموضوع في الفيديو المرفق..

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