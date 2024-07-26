شاهد.. مراسل العالم يكشف تطورات الهجوم على سكك حديد فرنسا

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان الحكومة الفرنسية لم توجه الاتهام الى اي جهة او احد حتى الان، وتؤكد انها ستتعامل مع الامر سريعا خلال عطلة نهاية الاسبوع وشركة المواصلات تقول انها ستقوم بتحويل الرحلات من الخطوط السريعة الى الخطوط العادية وستعيد ثمن التذاكر لمن قام بالغاء رحلته. واوضح ان الامر يعني ان الالاف لن يستطيعوا حضور حفل افتتاح اليوم.

هذا وكشفت شركة السكك الحديد الفرنسية عن تعرضها لهجوم واسع النطاق يرمي الى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد اضطرابات كبيرة.

وأعلنت الشركة تحويل مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي، لكنها اضطرت إلى إلغاء عدد كبير منها، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير لحين إجراء الإصلاحات اللازمة.

وقال مصدر مطلع إن أعمال التخريب كانت منسقة بشكل واضح، ما يرمي الى شل شبكة القطارات السريعة قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

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