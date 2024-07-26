ارتقاء شهداء بتواصل غارات الاحتلال على غزة وخان يونس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين بمحيط فندق الأمل في غرب مدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون في قصف طيران الاحتلال المسيّر، دراجة هوائية قرب شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمدينة غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارات على منطقة "وادي صابر" في عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في محيط حي "الشيخ ناصر" شرق خان يونس، وشن طيران الاحتلال غارات على مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع، وقصف منزلا في "بلوك 12" في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 294 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط الصمت المطبق للمجتمع الدولي.