أزمة النظام في الولايات المتحدة الامريكية

العالم - نوافذ

تمثلت في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب ما ادى الى تجدد الجدل والتساؤلات عن استقرار النظام السياسي والاجتماعي في البلاد.

في عددها الاخير عنونت مجلة الايكونومست لا طريق لادارة الدولة في الوقت الذي يتفلت العالم من ايدي امريكا في الاقتصاد والعلاقات الدولية وفي الوقت الذي يبحث فيه الخبراء والنخب السياسية في عالم ما بعد امريكا، بعد ما اتسم القرن المنصرم بالهيمنة الامريكية.

هذه التحولات الكبرى تطرح سؤال عن مستقبل النظام الامريكي في ظل ازمة تشمل مجموعة من التحديات المتراكمة من بينها تفاقم الانقسامات السياسية وزيادة الجدل على سلطات الرئاسة والتشريع والتقلبات في التعامل مع قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والمساواة وايضا زيادة الجدل حول مستقبل الديمقراطية وسلامة الشرعية مع مرشحين بايدن وترامب.

ضيوف الحلقة:

- استاذ القانون الدولي في الجامعة الامريكية د.علي فضل الله

- استاذ العلاقات الدولية د.علي شاكر

التفاصيل في الفيديو المرفق ..