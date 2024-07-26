إيران ترد على اتهامات الاحتلال بضلوع طهران في حرائق أولمبياد باريس المتعمدة

العالم - إيران

وكتب كنعاني على حسابه الشخصي في شبكات التواصل الإجتماعي: إن الاتهامات والكراهية التي يطلقها وزير الکیان الإسرائيلي القاتل للأطفال ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بأولمبياد باريس 2024 هي محاولة يائسة لتحويل الرأي العام العالمي عن الإبادة الجماعية في غزة والهروب للأمام في مواجهة الغضب والسخط العالميين لجرائم الحرب التي يرتكبها هذا الکیان ضد الشعب الفلسطيني المضطهد.

وأضاف: إن مثل هذه الاتهامات تتعارض مع الميثاق الأولمبي القائم على السلام والصداقة ومثال آخر على عدم التزام الکیان الصهيوني بالأعراف والقيم العالمية والدولية.

وتابع كنعاني: إن الاتهامات التي يطلقها الکیان الصهیوني، الذي قام خلال الأشهر العشرة الماضية بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال، هي سخيفة أكثر من كونها قابلة للتصديق.