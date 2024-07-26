مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني الكارثي في غزة

العالم - الأميركيتان

ويستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، وإحاطة أخرى من منسق الشؤون الإنسانية، نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي.

وفيما تشهد منطقة قطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا نتيجة للحرب المدمرة التي يشنها كيان الإحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، يتجاهل الاحتلال قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.