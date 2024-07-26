هجوم ضخم يشل قطارات فرنسا السريعة قبيل افتتاح الأولمبياد..التطبيع بين تركيا وسوريا يشكل انتكاسة للولايات المتحدة

العالم - بانوراما

وأعلنت الشركة أن الوضع قد يستمر حتى يوم الاثنين على أقل تقدير لحين إجراء الإصلاحات اللازمة. وأعلنت شركة يوروستار أن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أعمال تخريب في فرنسا، ما تسبب بإلغاء عدة رحلات، واستغراق أخرى وقتا أطول.وقال مصدر فرنسي إن أعمال طالت نحو ثمانمئة ألف راكب حتى الآن. وتتبنى فرنسا واحدة من العمليات الأمنية بكثافة غير معهودة لتأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس.وهاجمت زعيمة حزب التجمع الوطني لأقصى اليمين، مارين لوبان، حركة اليسار المتطرف وقالت ان اعمال العنف والتخريب ضد الممتلكات العامة اصبح من الأساليب التشغيلية الشائعة لحركة اليسار المتطرف.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: لفت شبكة 'بلومبرغ' الإعلامية الأميركية إلى أن أي تطبيع للعلاقات بين تركيا وسوريا من شأنه أن يشكل انتكاسة للولايات المتحدة في المنطقة، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها موسكو وبكين، من أجل تحدي واشنطن في الشرق الأوسط، في ظل احتفاظ الولايات المتحدة بنحو تسعمئة جندي شمالي شرقي سوريا من أجل دعم حلفائها الكرد، وهو الوجود الذي سعت موسكو ودمشق منذ فترة طويلة إلى إنهائه.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.