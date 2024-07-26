الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين بغزة نزحوا قسرًا

أونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين بغزة نزحوا قسرًا
الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسرًا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة لليوم الـ294 على التوالي.

العالم - فلسطين المحتلة

وشددت "أونروا" في منشور لها عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، على أن 9 من كل 10 أشخاص في غزة -التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة- نزحوا قسرًا.

وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة، مؤكدة أن أيا من تلك الأماكن ليس آمنا ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 ، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.

روابط ذات صلة

غارات إسرائيلية عنيفة على خانيونس وتواصل النزوح

'الاونروا': الاحتلال يهاجم قافلة مساعدات أممية متجهة لغزة

الأونروا: كيان الاحتلال قصف 8 مدارس في غزة خلال 10 ايام