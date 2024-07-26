أونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين بغزة نزحوا قسرًا

العالم - فلسطين المحتلة

وشددت "أونروا" في منشور لها عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، على أن 9 من كل 10 أشخاص في غزة -التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة- نزحوا قسرًا.

وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة، مؤكدة أن أيا من تلك الأماكن ليس آمنا ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 ، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.