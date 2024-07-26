هاريس تعلن رسميا أنها مستعدة للمناظرة مع ترامب.. والأخير يشترط

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وأفادت هاريس في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "حسنا، لقد سألني العديد منكم عن المناظرة.. وسأخبركم أنني مستعدة لها مع دونالد ترامب".

وأضافت: "لقد وافقت على المناظرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا في العاشر من سبتمبر وقد وافق هو على ذلك مسبقا".

وتابعت: "والآن يبدو أنه يتراجع.. وأنا مستعدة وأعتقد أن الناخبين يستحقون رؤية الشاشة المنقسمة الموجودة في هذا السباق على منصة المناظرة، لذا أنا مستعدة.. فلننطلق".

وأعلنت الحملة الرئاسية لدونالد ترامب رفضها مناقشة شروط عقد مناظرة رئاسية بين الرئيس السابق وهاريس إلى أن يعلن الديمقراطيون رسميا مرشحهم للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء إنه سيناظر هاريس بالتأكيد مرة واحدة على الأقل قبل يوم الانتخابات، لكنه انتقد شبكة "إيه بي سي نيوز" المضيفة المقررة للمناظرة الرئاسية المقررة في 10 سبتمبر.

وأضاف: "لقد وافقت على إجراء مناظرة مع جو بايدن.. لكنني أريد أن أناقشها.. لديهم نفس السياسات.. أعتقد أن المناظرة مهمة بالنسبة للسباق الرئاسي".