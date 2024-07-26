استطلاع: 'معسكر نتنياهو' و'المعارضة' عاجزان عن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

العالم - فلسطين المحتلة

الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار (خاص) ونقلت نتائجه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى عدد المشاركين، أشار إلى أن معسكر المعارضة سيحصل على 57 مقعدا في الكنيست الإسرائيلية (البرلمان)، من أصل 120.

أما معسكر نتنياهو فيحصل على 53 مقعدا، في حين تحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد، في حال أجريت انتخابات اليوم.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

وطبقا لنتائج الاستطلاع نفسه، فإنه إذا ما جرت انتخابات اليوم، سيحصل حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو على 23 مقعدا، فيما سيحصل حزب "المعسكر الوطني" الذي يقوده الوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس على 23 مقعدا.

وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي يتساوى فيها "الليكود" و"المعسكر الوطني" في عدد المقاعد، بينما تقدم الأخير على الدوام في نتائج الاستطلاعات السابقة.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاعا في شعبية حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان الذي يحصل على 14 مقعدا، مقابل تراجع في شعبية حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد الذي يحصل على 12 مقعدا.

وللمقارنة، فإنه حاليا لدى "الليكود" 32 مقعدا بالكنيست، فيما لدى "هناك مستقبل" 24 مقعدا، ولـ"المعسكر الوطني" 12 مقعدا، بينما لدى "إسرائيل بيتنا" 6 مقاعد.

وجراء رفض نتنياهو، لا تلوح بالأفق انتخابات قريبة في ‘‘إسرائيل’’، وسط تصعيد في الشارع الإسرائيلي للمطالبة باستقالة الحكومة ووقف الحرب على غزة وإبرام صفقة التبادل.

وجرت آخر انتخابات نهاية 2022، وتم على إثرها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو التي تبقى بموجب القانون لمدة 4 سنوات، ما لم يتم حل الكنيست أو حجب الثقة عن الحكومة.