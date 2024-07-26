بالتزامن مع الاولمبياد.. شلل حركة القطارات في باريس +فيديو

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هو التحدي الامني الاكبر في فرنسا بعد الخميس الاسود في الفين وخمسة عشر، الامن في كل مكان، دخول للشوارع بالرمز الثنائي الأبعاد، ايقاف حركة الطيران قبل ساعتين من افتتاح الاولمبياد الى ما بعده بساعتين فضلا عن تخصيص سبعة وستين ألف شرطي وحارس خاص وبالاستعانة بأمنيين من دول صديقة بينها دول عربية وفِرَقٌ من الغواصين فتشت نهر السين. لكنها المفاجأة غير السارة حدثت شلل يصيب حركة القطار السريع ويؤثر على ما يقارب المليون مسافر والسبب اعمال تخريبية بحسب شركة السكك الحديدية SNCF.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة السكك الحديدية SNCF، جان بيار فارندو، ان "لم يكن التاثير فادحا على المسافرين نحن استعددنا جيدا وقمنا بالتعبئة كانت هناك مهمة صعبة فامامنا العاب اولومبية واستدعينا كل الموظفين قبل الاولمبياد كنا نظن انه سيحدث ضغط عادي على الشركة لم نكن نتوقع اننا سنحتاج لتعبئة بسبب التخريب الذي حصل".

هكذا تحول الوضع في محطات باريس، الغاء للرحلات والشركة تطلب من المسافرين تأجيل سفرهم. وداخل المحطات التي تربط باريس بالمدن الاخرى تنامى الغضب وساد التذمر بين المسافرين فيما اعتبر اخرون ان تقصيرا حصل في التنظيم وعلى المسافرين التحلي بالصبر.

واعتبر موظف في هيئة النقل والطيران الفرنسية، ويك سيلون، ان "ليس حدث ضخما لدرجة ان تتوقف الحركة كان يجب ان تستمر حركة الطيران والقطارات لكن السلطات هي من تقرر بعد الذي حدث وخلال ساعات لن تجد لا مترو ولا حافلات ايضا".

وقال "هناك اشخاص كثيرون ينتظرون كانوا فرحين باجواء الاولمبياد والمشاركة لكن حصل هذا الخلل، انا عن نفسي جئت من المكسيك منذ يومين واستطيع الانتظار ومازلت مسرورا"

يقول هذا الاعلان إن حركة السير مضطربة فيعود البعض ادراجه. الوصول غير يسير ايضا للمنازل في ظل غلق مئات الشوارع وفرض شروط لدخولها فيما ينكب المختصون على اصلاح علب الكهرباء المحروقة في ثلاث اماكن مختلفة تتبع شركة السكك الحديدية SNCF.

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