ماذا فعل فلسطينيون عندما حصار امن السلطة "ابو شجاع" بمستشفى؟

العالم - خاص العالم

تتوسع دائرة العمليات التي تنفذها فصائل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة على وقع تمكينها من انتاج اسلحة وذخائر وتطوير تكتيكاتها القتالية متجاوزة القيود الامنية الصارمة التي فرضتها قوات الاحتلال على حركة الاشخاص في الضفة المحتلة.

على وقع هذه التطورات واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدن وبلدات فلسطينية عدة بالضفة الغربية شملت جنين ونابلس وقلقيلية وبلدة الرام ومخيم شعفاط شمالي مدينة القدس المحتلة بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين لها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وحاصرت حيي جعيدي ونزال واعتقلت خمسة فلسطينيين تقول إن أبناءهم نفذوا عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن داخل المدينة الشهر الماضي.

الى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس مدينة جنين شمالي الضفة الغربية تخللتها اشتباكات بين قوات الاحتلال و مقاومين.

وفي مشهد يعكس التفاف المواطنين الفلسطينيين حول المقاومة أخرج المواطنون قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع من المستشفى الحكومي في طولكرم حيث كانت تحاصره أجهزة الأمن الفلسطينية، وسط دعوات من فصائل المقاومة للنفير نحو المستشفى لفك حصاره.

وعاد قائد كتيبة طولكرم لمخيم نور شمس بعد فك الأهالي حصار أجهزة السلطة له بالمشفى الحكومي.واعتبرت حركة حماس سلوك الاجهزة الامنية للسطلة في ملاحقة المقاتلين بانه وصل الى اخطر مراحلة واشادت بالوعي الجماهيري والاستجابة السريعة لمنع اعتقال ابو شجاع ودعت قيادة السلطة الى لجم الاجهزة الامنية، بدروها اعتبرت حركة الجهادي ما فعلته السلطة يخدم اجندة العدو الاسرائيلي.