موقف البيت الأبيض من وقف الحرب في غزة والتغطية على نتنياهو

العالم – مع الحدث

ماذا يعني إدخال الجانب الإسرائيلي تعديلات إضافية على ما أنجز سابقا لجهة عودة سكان الشمال والحدود مع مصر، وهاآرتس تتهم نتنياهو بالمغامرة بحياة الأسرى؟

هل حسم هو وشريكاه بن غفير وسموتريتش مواقفهم بعدم الموافقة على وقف الحرب عبر هجومهم على هاريس فيما نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن يطالب المجلس في الضغط على حماس من أجل التبادل؟

ما أهمية اتهام حماس للإدارة الأميركية بأنها لا تزال تغطي تعطيل نتنياهو لأي صفقة والطلب إليها بالتنازل فيما المندوب الروسي يقول هناك تهديد بنقل الصراع إلى لبنان وسوريا؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية محمد ياسين، ومن القدس المحتلة الباحث بالشؤون الإسرائيلية علي الجريري.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..