معركة أميركية إسرائيلية واحدة في فلسطين والمنطقة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج مع الحدث أشار محمد ياسين إلى أن: استقبال الإدارة الأميركية للمجرم رقم واحد في العالم نتنياهو قاتل الأطفال والنساء إن دل على شيء يدل على مسألة واحدة، وهي أن هذه المعركة وما نواجهه نحن اليوم في فلسطين ولبنان والمنطقة بشكل عام هو عدوان أميركي بامتياز.

وأكد أن هذا الاستقبال يؤكد على الدعم الأميركي المطلق بكافة المستويات لكيان الاحتلال، وأوضح: يجب أن تكون هناك قناعات راسخة أن ما نواجهه الآن هو معركة أميركية بامتياز.

وأضاف: عندما قال نتنياهو في الكونغرس "إن معركتنا هذه هي معركتكم" فالمعركة معركة أميركية إسرائيلية واحدة، ويجب ألا ندخل فيها بنقاشات لأنها ثابتة.. ولذلك يجب أن لا نفصل إطلاقا ما بين المصالح الأميركية والإسرائيلية.

ولفت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى يستغل المخاض الذي تدور به الإدارة الأميركية حول الانتخابات القادمة، وأضاف: هو الآن يبتز الديمقراطيين والجمهوريين، حيث سيتنافس هؤلاء الآن بدعم الكيان الصهيوني وبأشكال مختلفة.

وقال محمد ياسين: إذا ما كنا مدركين تماما أن هذه المعركة هي معركة أميركية فالنتائج التي يجب أن تحصل عن هذه المعركة يجب أن تحدد الولايات المتحدة الأميركية أهدافها ونتائجها.

وخلص إلى القول: برأيي المعركة في بدايتها وسوف لن يكون هناك وقف إطلاق نار وهناك محاولة تسويف، وأنا أرى أن نتنياهو و بعد هذه الزيارة أخذ ضوء أخضر وجرعة أكبر لاستكمال المزيد من الحرب والمجازر.

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