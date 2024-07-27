في لقاء نتنياهو مع ترامب.. ما قصة القبعة الزرقاء؟

العالم- الامريكيتان

ولطالما استخدم نتنياهو هذه العبارة في خطاباته التي عقبت عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر الماضي، زاعما أن "الحرب في قطاع غزة لن تنتهي حتى القضاء على حركة حماس كليا".

وكان هذا أبرز الشروط التي عرقلت إمكانية التوصل إلى اتفاق، يضع حدا لإطلاق النار.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أثارت القبعة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تصوير نتنياهو مع زوجته سارة بجوار القبعة الزرقاء في غرفة اجتماعات "جناح صهيون"، طائرة الرئاسة الإسرائيلية، بينما كانا في الطريق إلى واشنطن.

ويعتقد أن هذه القبعة تزيد غضب ذوي الاسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة ضغطهم على نتنياهو من أجل إبرام اتفاق تهدئة في القطاع.

وورد أن هذه الصورة قد أزيلت من القنوات الرسمية بعد تأكيدات أن القبعة مرتبطة بحملة تسويقية يديرها مذيع تلفزيوني في القناة 14 الإسرائيلية.

والتقى نتنياهو ترامب في فلوريدا، الجمعة، وبحثا خلال اللقاء الكثير من القضايا، منها مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة في غزة.